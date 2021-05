Si è alzato un polverone per la reunion della popolarissima serie tv Friends che, al momento, non ha inserito celebrità o attori di colore nella lista degli ospiti dell’atteso speciale previsto per il 27 maggio su HBO Max. “Sono passati 17 amni dall’ultimo episodi e non vi siete ancora fatti amici neri?“, è la critica più diffusa. Come riportato da Grazia.uk, in realtà un’attrice nera c’è stata: Aisha Tyler, che ha interpretato Charlie (fidanzata di Ross) in nove episodi della nona e della decima stagione, ma a parte lei effettivamente non si ravvisano altri casi.

A tal riguardo, di recente si era espresso anche David Schwimmer (Ross Geller), rilasciando un’intervista al Guardian durante la quale aveva affermato di essere bene consapevole delle mancanze dello show, sottolineando come lui in prima persona si fosse battuto per uno show il più possibile inclusivo: “Ero già in sintonia con le questioni sociali e le questioni di uguaglianza. È un argomento che mi è sempre interessato. Ed ero comunque ben consapevole della mancanza di diversità sul set. Una delle prime fidanzate di Ross nello show era asiatica. In seguito c’è stata un’afroamericana (Charlie per l’appunto, ndr) Questo è accaduto anche perché sono stato io a volerlo”. Eppure queste dichiarazioni non sono bastate a spegnere la polemica, anzi. Come replicheranno i creatori della fortunata serie americana?