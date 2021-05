La reunion di Friends sarà il 27 maggio. C’è una data per l’atteso appuntamento che riunirà i protagonisti della serie cult degli anni ’90. Chandler, Monica, Joey, Ross, Phoebe e Rachel torneranno insieme il 27 maggio, come ha annunciato Hbo Max su Twitter, pubblicando anche il primo teaser ufficiale. L’evento speciale, di cui si parla da oltre un anno, riunirà il cast formato da David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Matthew Perry.

Lo speciale prevede la presenza di tutti i 6 attori: ognuna delle star, scriveva un anno fa Variety, percepirà un compenso di almeno 2,5 milioni di dollari. Non solo. Oltre ai protagonisti della sitcom ci saranno anche ospiti illustri, tra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e persino Malala Yousafzai.

It’s been 17 years, but your Friends are back. Stream the #FriendsReunion on May 27 only on HBO Max pic.twitter.com/NmuXLIx6En

— HBO Max (@hbomax) May 13, 2021