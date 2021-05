“Se avessi sfruttato un uomo per denaro a quest’ora non vivrei in questa topaia, come dite voi, ma sarei in un bell’attico a Milano”. Marialaura De Vitis non ci sta e sbotta su Instagram contro chi l’accusa di essersi fidanzata con Paolo Brosio, 42 anni più grande, solo per ottenere visibilità e soldi. I gossip e le insinuazioni sul suo conto hanno accompagnato tutta la loro relazione, se ne era parlato anche nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, e quando è arrivata la notizia della rottura si sono fatti più insistenti, tanto da spingere la modella 22enne a intervenire.

“Dopo tutte le cattiverie lette volevo chiarire un punto – ha esordito Marialaura De Vitis in una storia su Instagram -. In questi giorni nelle mie storie ho inquadrato un po’ di più casa mia e sono venuti fuori un sacco di insulti. Mi avete scritto che sembra una topaia, che è sporca e sembra una strada. Io non so che casa avete visto, dove vivo è tutto pulito anche se ho un cane e pulisco sempre. Casa mia è piccola perché è un monolocale ed è quello che mi sono potuta permettere quando mi sono trasferita a Milano. Perché la sottoscritta paga l’affitto con i suoi soldi e la sua fatica del lavoro. Con i soldi che guadagno pago l’affitto, quindi questo monolocale è ciò che posso permettermi a Milano. Sono ben felice di avere questa casetta qui perché mi trovo bene e non devo rendere conto a voi. Se avessi sfruttato un uomo per denaro a quest’ora non vivrei in questa ‘topaia’ come dite voi, ma sarei in un bell’attico a Milano”, ha concluso.