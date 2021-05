Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini, imputato con l’accusa di sequestro di persona. È la decisione del gup di Catania, Nunzio Sarpietro, letta nell’aula bunker del carcere di Bicocca, a conclusione dell’udienza preliminare per il caso Gregoretti. Al centro del procedimento nei confronti dell’ex ministro dell’Interno i ritardi nello sbarco, nel luglio 2019, di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano.

L’accusa avanzata nei confronti di Salvini era che “abusando dei poteri” da ministro dell’Interno avrebbe “privato della libertà personale i 131 migranti bloccati a bordo della Gregoretti” dalla mezzanotte del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio successivo, quando la nave della Guardia costiera è giunta l’autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta. Contestazioni che l’ex ministro e la sua legale, l’avvocata Giulia Bongiorno, hanno sempre respinto con forza, spiegando che “non si è verificata alcuna illecita privazione della libertà personale, in attesa dell’organizzazione del trasferimento” dei migranti alla “destinazione finale”.

La procura di Catania aveva chiesto al gup di emettere una sentenza di non luogo a procedere perché, la tesi espressa in aula dal pm Andrea Bonomo, nello sbarco dei migranti da nave Gregoretti l’allora ministro dell’Interno “non ha violato alcuna convenzione nazionale e internazionale”, le sue scelte sono state “condivise dal governo” e la sua posizione “non integra gli estremi del reato di sequestro di persona”. Una ricostruzione contestata dalle parti civili che chiedevano il processo per Salvini: AccoglieRete, Legambiente. Arci e una famiglia di migranti che era a bordo della Gregoretti.

“Il giudice ha studiato lavorato e si è preso le sue responsabilità”, ha dichiarato Salvini dopo la lettura della sentenza. “Mi spiace solo per i denari che sono costati ai cittadini italiani queste giornate. L’Italia è l’unico Paese dell’Ue dove la sinistra politica ha mandato a processo un ministro non per reati corruttivi, ma per scelte di governo. Abbiamo la sinistra più retrograda del continente europeo che usa la magistratura per vincere le elezioni dove non riesce a vincerle con in cabina. Spero che la sentenza sia utile agli amici del Pd e del M5s, le battaglie si vincono o in Parlamento o nelle campagne elettorale”. Quindi Salvini ha difeso la sua azione al governo: “Ribadisco che, se e quando gli italiani torneranno a votare e a restituirmi responsabilità di governo, farò esattamente la stessa cosa, perché l’immigrazione regolare è un fattore positivo, l’immigrazione in stile Lampedusa, con tremila sbarchi nel fine settimana porta il caos”.

A gennaio scorso il gup di Catania Nunzio Sarpietro, dopo aver ascoltato Giuseppe Conte come persona informata sui fatti nell’ambito del procedimento Gregoretti in quanto allora presidente del Consiglio. “Conte è stato molto collaborativo, ha reso un’ottima testimonianza che ha chiarito tantissimi elementi sulla politica di governo e sulla ricollocazione dei migranti nei vari eventi Sar”, aveva dichiarato subito dopo Sarpietro. “Non si può dire che il premier abbia avallato le azioni di Salvini. Il presidente del Consiglio detta la linea politica generale del governo, e la coralità nelle decisioni atteneva alla metodologia generale. I singoli eventi poi erano curati dai singoli ministri”. Proprio in quell’occasione, dopo aver sentito Conte a Palazzo Chigi, il giudice Sarpietro era stato sorpreso dal programma Le Iene al ristorante in zona arancione nonostante fosse vietato.