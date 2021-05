Ventiquattr’ore di attacchi ininterrotti, di razzi, feriti e vittime, in un conflitto che si inasprisce ulteriormente con l’invio di truppe israeliane al confine con la Striscia e il richiamo di 5mila riservisti. Il lancio di oltre 200 razzi da Gaza verso Israele – in particolare verso Gerusalemme, Ashdod e Ashkelon – è proseguito tutta la notte, e la risposta è arrivata dall’esercito di Tel Aviv, che ha colpito oltre 130 obiettivi militari nell’enclave palestinese e ha soprannominato l’operazione ‘Guardiano delle Mura’, presumendo che i combattimenti proseguiranno per diversi giorni. I militari hanno inoltre riferito di avere colpito una cellula di Hamas che usava missili anti-carro a Gaza e ha fatto sapere che “continuerà ad agire contro ogni attività terroristica”. Il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano Aviv Kochav ha già dichiarato che gli attacchi su Gaza continueranno e “tutti i comandi si devono preparare ad un conflitto più esteso senza limiti di tempo”. L’esercito ha anche deciso l’invio di rinforzi al confine di Gaza: tra questi, la Brigata di fanteria Golani e la 7/a Brigata Corazzata, oltre a unità di intelligence e aviazione.

Ad accendere lo scontro è stato l’ultimatum di Hamas che, a fronte del mancato ritiro delle truppe israeliane dall’area della moschea di Al Aqsa e da Sheikh Jarrah, quartiere palestinese a Gerusalemme est, ha sparato sei razzi contro la città a circa cento chilometri di distanza. Era dal 2014 che non veniva colpita. Sono 24 i morti a Gaza, – dove a loro volta le milizie palestinesi hanno soprannominato la loro offensiva ‘Operazione Spada di Gerusalemme’ – e tra loro ci sono anche 9 bambini, mentre oltre 103 persone sono rimaste ferite. Fonti militari citate dai media israeliani riferiscono invece di 15 miliziani di Hamas uccisi mentre otto compagnie di riservisti della guardia di frontiera israeliana sono state richiamate in servizio. Nella notte a Lod, città a 15 chilometri da Tel Aviv, un arabo israeliano è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco.

I raid – I lanci da Gaza sono proseguiti stamane con un attacco ad Ashkelon, cittadina costiera non lontana dalla Striscia. I razzi hanno colpito un edificio: in un appartamento il capofamiglia – secondo i media – è stato ferito in modo grave, mentre la moglie ed i loro due bambini in maniera leggera. In un altro appartamento, ad essere state ferite sono due persone. Tutti sono stati ricoverati in ospedale. Manifestazioni di protesta anche in altre località arabe di Israele. In mattinata poi Hamas ha inasprito gli attacchi lanciando nel giro di pochi minuti 40 razzi Grad verso Ashdod, circa 40 chilometri a nord di Gaza. Hammed a-Rakeb, un dirigente di Hamas citato dalla radio pubblica israeliana, ha affermato che questo attacco è una risposta ad attacchi lanciati in precedenza da Israele contro appartamenti dove si trovavano comandanti militari. Intanto due comandanti della Jihad islamica, Kamel Kuraika e Sameh al-Mamluk, sono rimasti uccisi in un attacco condotto dall’aviazione israeliana contro un appartamento in un grande condominio nel rione Rimal di Gaza. Con loro è rimasto ferito in modo grave un altro comandante della Jihad islamica, Muhammad abu al-Atta, fratello del leader militare della Jihad islamica nel nord della Striscia ucciso da Israele nel 2019. L’ala militare di Hamas ha inoltre affermato di aver subito perdite in un altro attacco israeliano, a sud di Gaza.

Guerriglia a Lod – Gravi disordini sono avvenuti la scorsa notte nella città a popolazione mista di Lod, a est di Tel Aviv. Il quotidiano Makor Rishon aggiorna che dimostranti arabi hanno attaccato residenti ebrei in due rioni della città. Negli incidenti due dimostranti sono stati feriti da colpi di arma da fuoco ed uno di essi è deceduto poco dopo il ricovero in un ospedale cittadino. A quanto pare è stato colpito da un ebreo che temeva che sarebbe stato linciato dai dimostranti dopo che avevano già attaccato un commissariato di polizia, un museo e un collegio rabbinico.

Le reazioni dal mondo arabo – Sit-in e raduni in solidarietà dei palestinesi di Gaza e Cisgiordania si sono svolti nelle ultime ore nei diversi campi profughi palestinesi del Libano. Media di Beirut riferiscono stamani di assembramenti notturni nei campi di Sidone, a sud della capitale, nella valle orientale della Bekaa, in quelli vicini a Tripoli nel nord. Manifestazioni di solidarietà si sono svolte, sempre nelle ultime ore, di fronte alla sede dell’ambasciata palestinese a Beirut e nei pressi di moschee vicine a gruppi islamici solidali con le rivendicazioni palestinesi su Gerusalemme est e la Spianata delle Moschee. Sull’escalation di violenze interviene anche l’Arabia Saudita, che “condanna nei termini più forti gli attacchi delle forze di occupazione israeliane contro la sacralità della moschea di Al-Aqsa e la sicurezza dei fedeli”. La monarchia del Golfo, che ribadisce la posizione per uno stato palestinese indipendente entro i confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale, fa appello alla “comunità internazionale affinché ritenga l’occupazione israeliana responsabile di questa escalation e fermi immediatamente le sue azioni di escalation che violano il diritto e le norme internazionali”. Condanna i raid “indiscriminati e irresponsabili” di Israele anche il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, che ha definito Tel Aviv “responsabile” della “pericolosa escalation” a Gerusalemme e ha esortato la comunità internazionale ad agire immediatamente per fermare la violenza.

L’origine degli scontri – La situazione a Gerusalemme – rovente già da alcuni giorni – è cominciata a precipitare dal 10 maggio quando, secondo la polizia, migliaia di palestinesi asserragliati sulla Spianata hanno cominciato una fitta sassaiola e lancio di oggetti contro gli agenti in tenuta antisommossa. Poco prima, per cercare di placare le tensioni, le autorità israeliane avevano deciso di impedire l’ingresso sulla Spianata ai fedeli ebrei – per i quali è il Monte del Tempio – in occasione del Jerusalem Day che celebra la riunificazione della città dopo la guerra del 1967. Centinaia i manifestanti palestinesi feriti, oltre 200 portati in ospedale e 21 agenti colpiti. L’escalation ha allertato il mondo intero ed ha suscitato le dure condanne da parte araba. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si è detto preoccupato “per le continue violenze nella Gerusalemme Est occupata, nonché per i possibili sgomberi di famiglie palestinesi dalle loro case nei quartieri di Sheikh Jarrah e Silwan“. Il presidente turco Erdogan – che ha parlato con Abu Mazen e con il leader di Hamas Hanyeh – ha annunciato che “la Turchia farà tutto ciò che è in suo potere per mobilitare il mondo intero, e soprattutto il mondo islamico, per fermare il terrorismo e l’occupazione di Israele”. Da Ramallah, l’Autorità palestinese ha bollato come “criminale l’aggressione di Israele“.