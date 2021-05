Prima la retromarcia, poi l’impatto. Un camionista, alla guida da un tir che aveva appena scaricato dei prodotti in un supermercato a Lequile, in provincia di Lecce, ha fatto retromarcia, investendo una donna. Fortunatamente la signora aveva appena aperto il bagagliaio della propria auto per prendere il passeggino per la figlia e così, subito dopo il colpo (come si vede nel video) è stata spinta all’interno della macchina, uscendo illesa dall’incidente. Dopo essere stata soccorsa, infatti, è stata portata all’ospedale e dimessa la sera stessa con otto giorni di prognosi.

Video Giovanni D’Agata/Youtube