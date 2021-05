Mario Draghi al termine del vertice portoghese di Oporto ha parlato con i giornalisti in conferenza stampa, in particolare, rispondendo a una domanda sulla proposta Biden di sospendere i brevetti sui vaccini, ha detto: “La proposta di Biden ha aperto una porta, poi vedremo. C’è chi protegge la sacralità del brevetto e chi è più aperto. Ma che quella sui brevetti sia una mossa tattica diplomatica degli Stati Uniti per battere la politica internazionale del vaccino di Russia e Cina non lo credo, perché i numeri di oggi fan vedere che questa è una cosa per il momento molto buffa. La Russia ha annunciato 750milioni di dosi, finora ne ha consegnate sei. La Cina 600 milioni e ne ha consegnate 40. Non sono avversari tali da impensierire gli Usa”.

“La proposta di Biden credo che venga da una constatazione: ci sono milioni di persone che non hanno accesso ai vaccini e che stanno morendo. Ci sono le grandi case farmaceutiche che hanno ricevuto imponenti sovvenzioni governative quindi in un certo senso si potrebbe spiegare semplicemente dicendo che ci si aspetta qualcosa in cambio da queste case farmaceutiche”