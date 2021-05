Il testo è stato approvato dalla Camera con 66 voti a favore e 43 contrari e prima del via libero definitivo dovrà ripassare dal Senato. Ma l’ok è dato per scontato e il governatore repubblicano Henry McMaster ha già detto chiaramente che firmerà. Il contenuto del provvedimento è molto chiaro: la Carolina del Sud vuole reintrodurre la fucilazione per i condannati a morte, che attualmente possono scegliere se farsi uccidere con iniezione letale o sedia elettrica.

L’opzione del plotone di esecuzione è stata pensata dai legislatori perché spesso i farmaci per l’iniezione letale sono difficili da reperire. Di fatto, il South Carolina ha esaurito le “scorte” dei medicinali nel 2013, secondo quanto riferito dal Death Penalty Information Center (Dpic). “Abbiamo fatto un passo avanti per dare giustizia alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Firmerò questa legge non appena arriverà sulla mia scrivania“, ha detto in una nota McMaster.

Lo Stato – che non uccide un suo detenuto dal 2011 anche se i condannati nel braccio della morte oggi sono 37 – diverrebbe così il quarto in Usa a prevedere il ricorso al plotone di esecuzione, insieme a Mississippi, Oklahoma e Utah. Dal 1976 tre esecuzioni sono state portate a termine da una firing squad, tutte e tre nello Utah, mentre 163 persone – scrive Newsweek – sono state uccise con la sedia elettrica. Il via libera della Camera al provvedimento arriva a poche settimane dall’abolizione della pena di morte in Virginia, che detiene il record delle esecuzioni capitali negli Stati Uniti dopo il Texas.