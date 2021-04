Sono 14.320 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 330.075 tamponi processati, di cui 143.784 test antigenici rapidi. L’incidenza quindi è del 4,3%. I decessi in un giorno sono stati 288. Negli ospedali si registra un netto calo dei ricoverati: 509 posti letto in meno occupati in area medica e 71 nelle terapie intensive, dove si sono registrati 129 ingressi.

Nei primi quattro giorni della settimana sono stati 46.553 i contagi accertati, un calo attorno al 10% rispetto ai 50.832 registrati tra lunedì e giovedì della settimana precedente e oltre 10mila in meno dei 56.378 di due settimane fa. Dall’inizio della pandemia sono ormai 4.009.208 i casi di infezione. In 3.449.955 si sono negativizzati o sono stati dimessi (18.088 nelle ultime 24 ore) dopo aver contratto il virus Sars-Cov-2. In 120.544 sono invece morti. Gli attualmente positivi sono 438.709. In 416.718 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 19.351 sono ricoverati con sintomi in area medica. Altri 2.640 pazienti vengono invece assistiti in terapia intensiva.

La Regione che registrare il maggior incremento di nuovi casi è la Lombardia, con 2.306. Quasi 2mila contagi anche in Campania (1.986), mentre 1.501 sono i nuovi positivi in Puglia. Altre 4 aree del Paese superano i mille: Lazio (1.124), Piemonte (1.084), Sicilia (1.061) e Toscana (1.052). L’Emilia-Romagna e il Veneto si fermano invece appena sotto, rispettivamente con 979 e 935 casi di infezione. Tutte le altre regioni segnalano meno dei 473 contagi riportati dalla Calabria.