È polemica su Twitter dopo le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa a Pomeriggio 5. La conduttrice è stata ospite del salotto di Barbara D’Urso e ha parlato di svariati temi d’attualità, dall’aggressione subita dall’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti fino alla questione del catcalling portata alla ribalgta nelle scorse settimane da Aurora Ramazzotti. Unanime la condanna nei confronti di questo gesto da parte di tutti gli ospiti del programma ma Rita Dalla Chiesa non è d’accordo: “Alla mia età magari un fischio o un complimento mi farebbero piacere“, ha detto. Immediate le repliche dei presenti, tra cui quella di Maria Teresa Ruta che ha chiosato: “Lascia dei lividi come la violenza“. Ma le parole della conduttrice di Forum proprio non sono piaciute al pubblico: “Rita dalla Chiesa dalla D’Urso sta facendo l’uomo 70enne bianco”, è il commento di un’utente, solo per citarne uno.