Tempo di vaccino anche per Eleonora Giorgi. L’attrice romana ha raccontato su Instagram la propria esperienza con il tanto discusso vaccino AstraZeneca. A 67 anni, la madre di Paolo Ciavarro, ha così ricevuto la sua prima dose: “Mi sono vaccinata già da un po’ con AstraZeneca e sono stata benissimo e vi dico di più: quella notte ho dormito come non dormivo da tempo. Ho avuto qualche linea di febbre ma io la adoro: mi piacere avere la febbre“, ha detto. Poi ha sottolineato: “Non cominciate a farmi l’anagrafe, mi sono vaccinata perché la Regione Lazio si sta comportando in maniera eccellente. Forse per la prima volta vado fiera del Lazio e della città di Roma”.

Negli ultimi giorni, tra i testimoni-vip che si sono vaccinati con AstraZeneca, anche il cantante Antonello Venditti, l’attore Giulio Berruti, Gigliola Cinquetti (in diretta su Rai1). Quindi Al Bano Carrisi, il quale però è stato vaccinato con Pfizer e prossimamente anche Rita Dalla Chiesa si vaccinerà il 28 aprile, come ha raccontato lei stessa: “Mi vaccinerò, certo. Ma non con AstraZeneca“.