Era stato lo stesso Francesco Totti a raccontare su Instagram la terribile esperienza che aveva vissuto a causa del Coronavirus, ringraziando poi i medici che lo avevano curato. Tra questi anche Monica Rocco, responsabile del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. Come riportato da Fanpage, qualche giorno fa anche la dottoressa ha voluto raccontare la sua storia: “Il giorno che gli abbiamo annunciato la guarigione con lui c’era la moglie. Mi hanno semplicemente detto ‘grazie dottoressa per averci fatto uscire da questo incubo’. Qualche giorno dopo a casa mi è arrivato un pacco. Dentro c’era la maglia firmata dal mio campione finalmente guarito. Ora troneggia nella stanza dei miei figli”, ha rivelato.

Poi ha spiegato come ha curato l’ex Capitano della Roma: “Gli era stata diagnosticata una polmonite bilaterale e aveva la febbre a 40 gradi. Un particolare che mi è rimasto nel cuore: nel suo momento di massima fragilità e di ansia, era lui a tranquillizzare la sua famiglia, la moglie soprattutto”, ha dichiarato. E ancora: “Abbiamo applicato a Totti gli stessi protocolli di tutti gli altri pazienti comprese manovre come la pronazione per tenere liberi i polmoni che ormai tutti ci siamo abituati a vedere. Un ulteriore peggioramento e sapevano tutti e due che doveva andare in reparto. Poi, piano piano, lo abbiamo visto migliorare, giorno dopo giorno”.