Nell’ultimo sabato di zona arancione per Milano e la Lombardia i Navigli e la Darsena sono stati scelti come meta da centinaia di persone per un aperitivo all’aperto o una passeggiata. Le forze dell’ordine, carabinieri e polizia municipale, hanno cercato di evitare assembramenti chiudendo molti accessi e contingentando il flusso di persone.