Chiusure nella zona del Tridente a Roma a causa degli affollamenti. La polizia locale è intervenuta con le pattuglie per chiudere temporaneamente alcune vie per consentire il deflusso, a Via del Corso, nel tratto pedonale, da Largo Goldoni a Largo Chigi e Via Sistina, direzione piazza del Popolo, come disposto dalla sicurezza pubblica.

Isolate dalla polizia locale alcune piazze a Trastevere, zona di movida a Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di Piazza Santa Maria in Trastevere, Piazza San Calisto, Piazza Trilussa e Piazza San Cosimato, dove sono in corso chiusure temporanee per far defluire le persone.