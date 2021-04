“La situazione dei contagi va meglio, il trend dell’indice R0 è in diminuzione. Ogni settimana si migliora e i progressi delle settimane scorse ci hanno portato a decidere per le riaperture”. Sono le parole del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri in un’intervista all’Agenzia Vista. “Ci sono meno ricoveri in terapie intensive e nei reparti di medicina, anche se dobbiamo ancora migliorare. Io credo che con l’avanzare delle vaccinazioni avremo numeri sempre migliori. Questo è un momento delicato. È come un passaggio di consegne tra due medici che curano l’Italia: dalle chiusure ai vaccini”