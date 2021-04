“A parte le dosi in arrivo e già arrivate che sono 1 milione e mezzo di Pfizer e le prime 180 mila Johnson & Johnson, da 27 al 29 arriveranno a livello nazionale oltre 2 milioni e mezzo di dosi e poi dal 30 al 4-5 maggio, ulteriori quasi 2 milioni e 600 mila dosi. E, per maggio, sono molto positivo perché le stime mi danno oltre 15 milioni di dosi“. Così il Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, a Matera a margine della visita del punto vaccinale nei pressi dell’ospedale Madonna delle Grazie, assicura nuove imponenti scorte per il prossimo mese.

Secondo il commissario, oggi in visita nella Basilicata anche per verificarne l’efficienza in tema inoculazioni, la Regione “ha retto lo stress test” e “sta andando molto bene con gli over 80”.

Video/Courtesy Trm