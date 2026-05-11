Torna la campagna Facciamo eleggere, promossa anche da Ti Candido: "È al livello locale di governo che si può rifondare una relazione tra persone e istituzioni"

Al centro dell’azione politica mettono la lotta alla disuguaglianze e la giustizia sociale e ambientale. Per questo la campagna Facciamo Eleggere, promossa anche quest’anno dal Forum Disuguaglianze e Diversità e da Ti Candido, sostiene alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 12 candidati: tre sono aspiranti sindaci e 9 aspiranti consiglieri comunali.

I candidati, o come li definisce il Forum “agenti di cambiamento”, sono 7 uomini e due donne da otto regioni diverse: cinque di loro sono under 30. Si tratta di Felice Addario, Stefano Ambrosini, Marco Corsetti, Anna Pia De Veredicis, Silvia Franzini, Irene Fucà, Cristina Genna, Lorenzo Gennari, Davide Saponaro, Abdoulaye Sow, Alessandro Spaziani e Beatrice Zippo. La campagna ricorda con una menzione speciale anche Lorenzo Radice, già sostenuto da Ti Candido e ora candidato sindaco per un nuovo mandato nel comune di Legnano (Mi) con una lista civica. “Le candidate e i candidati che sosteniamo – spiegano i coordinatori di Ti Candido – sono già espressione concreta del Paese che vorremmo: più plurale, accessibile e partecipato, vivo. Il futuro delle istituzioni dipenderà della capacità di lasciare entrare energie nuove, diverse e profondamente concrete”.

C’è già una lunga lista di proposte e azioni concrete che la campagna punta a portare avanti. Dal favorire la creazione di comunità energetiche per democratizzare l’accesso all’energia all’approvazione di piani urbanistici che tengano conto delle esigenze delle persone. I candidati sostenuti dal Forum sono poi favorevoli a promozione di patti con le aziende contro la precarietà e lo sfruttamento, la valorizzazione delle diversità anche delle persone con background migratorio, mobilità sostenibile.

Il Forum prosegue così la sua azione iniziata nel 2021 per sostenere uomini e donne che siano espressione della comunità che si candidano a rappresentare. Tutti loro vengono da percorsi di attivismo, essenziale secondo il Forum per concorrere a ricostruire l’infrastruttura sociale e organizzativa composta da movimenti, organizzazioni di cittadinanza attiva e dai partiti. Facciamo Eleggere “è un impegno che ogni anno si rinnova con slancio ed entusiasmo – si legge nella nota del Forum Disuguaglianze e Diversità – In un momento storico in cui le democrazie faticano a garantire giustizia sociale e peso delle persone sulle decisioni, è proprio al livello locale di governo che si può rifondare una relazione tra persone e istituzioni“.