L’ex ufficiale di polizia di Minneapolis Derek Chauvin è stato giudicato colpevole dalla giuria su tutti i fronti, compreso l’omicidio di secondo grado, per la morte di George Floyd. La giuria di Minneapolis ha ritenuto l’uomo colpevole di tutti e tre i capi di imputazione. L’ex poliziotto è stato portato via in manette dopo il verdetto di colpevolezza, resterà sotto custodia cautelare.