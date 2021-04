Sono state 96.098 le persone sottoposte a controllo per il rispetto delle misure anti-Covid nel giorno di Pasqua e 2.405 quelle sanzionate, di cui 26 denunciate. Riguardo alle attività ed esercizi commerciali, su 10.423 verifiche sono stati 83 i titolari sanzionati, con 23 provvedimenti di chiusura. Sono questi i numeri diffusi dal Viminale, in merito ai controlli eseguiti dalle forze di polizia il 4 aprile. Nel complesso durante il week end di Pasqua non si sono segnalate particolari criticità durante i controlli di polizia, carabinieri e polizie locali impegnate nel pattugliamento del territorio con controlli mirati per il rispetto della normativa anti-Covid. Elicotteri e droni si sono levati in volo in diverse zone d’Italia, dal Salento alle regioni del Nord, ma nonostante il bel tempo, i temuti assalti a parchi e spiagge sono rimasti situazioni isolate.

CAMPANIA – Nel Napoletano sono state 155 le persone sanzionate domenica dai carabinieri tra la città (105) ed alcuni comuni costieri della provincia (50) per mancato rispetto delle normative anticovid. Nel capoluogo i militari stanno presidiando il territorio con pattuglie e posti di blocco nei luoghi nevralgici – il lungomare, il bosco di Capodimonte, il centro storico, i quartieri Vomero e Posillipo – mentre a sorvegliare le coste provvedono le motovedette. I controlli continueranno anche nella giornata di Pasquetta con l’impiego di un elicottero. Le sanzioni elevate a Pasqua hanno riguardato il mancato utilizzo della mascherina, la presenza non giustificata secondo quanto previsto dalle normative anti-contagio e la residenza in altro comune. Controlli a tappeto anche in provincia, tra Torre Annunziata, Castellammare, Torre del Greco e Sorrento, zone costiere solitamente affollate nei giorni di festa. Sanzioni anche a Salerno, dove gli agenti della Polizia municipale nella serata di sabato sono intervenuti in via Salvatore de Renzi dove era stata segnalata la presenza di alcune persone in assembramento. Gli agenti giunto sul posto hanno effettivamente individuato un gruppo di giovani che mangiavano e bevevano lungo i gradoni. Tre 20enni sono stati multati per spostamento non consentito e assembramento, con una multa di 400 euro, mentre altri tre sono riusciti a scappare alla vista delle pattuglie.

PUGLIA – Droni in volo a Lecce e nella provincia salentina per controllare eventuali spostamenti in violazione della zona rossa rafforzata, disposta dalla Regione Puglia. “Oltre al capoluogo, abbiamo organizzato controlli più capillari nelle località di mare, come Otranto e Gallipoli – spiega il questore di Lecce, Andrea Valentino – Il servizio è stato definito d’intesa con le altre forze dell’ordine e da sabato scorso ad oggi non ci sono segnalazioni di assembramenti”. Elicotteri in azione anche a Brindisi, con particolare riferimento alle località di mare a Nord e a Sud del capoluogo, solitamente destinazioni delle gite del Lunedì dell’Angelo. “Abbiamo chiesto un elicottero del reparto volo della polizia di stato di Bari per avere un controllo ad ampio raggio”, dice il questore di Brindisi, Ferdinando Rossi. “Nel servizio sono impegnate tutte le forze dell’ordine: oltre alla polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale. Il servizio interforze sta presidiando tutta la provincia e sinora non si registrano situazioni di criticità”, dice il questore Rossi.

GENOVA – I controlli proseguono anche in Liguria, dove non sono stati assalti alle spiagge né ai sentieri in collina ma a Pasqua, a Genova e in provincia, sono state sanzionate comunque 42 persone per il mancato rispetto delle regole. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno intensificato i controlli in particolare nei luoghi di maggior ritrovo: dalle spiagge ai parchi, fino ai sentieri. Per segnalare eventuali assembramenti si è alzato in volo anche l’elicottero delle Fiamme gialle. Sabato erano state sanzionate 57 persone ed erano stati multati i titolari di sette locali. I controlli vanno avanti e si concentrano anche sui caselli autostradali, con monitoraggi dedicati ad evitare le gite fuori porta tipiche della festa di Pasquetta.

BOLOGNA – Fine settimana pasquale senza particolari episodi di assembramento nel Bolognese, nel centro del capoluogo e nei parchi, nonostante le condizioni meteo favorevoli. I carabinieri hanno in generale riscontrato un buon rispetto delle norme anti contagio. Tra sabato e domenica sono state 65 le persone multate e tre gli esercizi pubblici sanzionati per violazione su orari di chiusura o somministrazione di bevande.

SARDEGNA – Sono ripresi da lunedì 22 marzo i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria. Tra le 18 del 3 aprile e le 18 del 4 aprile, sono stati effettuati 1.062 controlli negli scali aeroportuali e portuali di Cagliari e Alghero, nel porto di Olbia e in quello di Porto Torres. Sono stati effettuati anche 262 controlli nel territorio ed è stata notificata una contestazione in Gallura. “È stata una domenica di Pasqua complessivamente molto tranquilla, si sono viste pochissime persone in giro e quasi tutte avevano un buon motivo per trovarsi fuori casa. Anche i luoghi maggiormente attrattivi, le spiagge della città e della provincia, erano deserte”, fanno sapere dal comando di Cagliari. Poche le eccezioni: solo 5 le persone sanzionate per essere state sorprese a circolare senza mascherina.