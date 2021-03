Il Festival di Sanremo 2021 ha dato subito spazio (giustamente) alle Nuove Proposte. Tra i Giovani hanno spiccato per originalità Gaudiano con “Polvere da sparo” che ha convinto per la sua interpretazione e per il tema delicato, una dedica al padre suicida, e Folcast che con “Scopriti” ha presentato un brano con un beat accattivante e un giro di basso coinvolgente. I due hanno passato il turno e andranno di diritto alla finalissima di venerdì.

Poi è arrivata la gara dei Big alle prese con la diretta, la platea vuota e il palco avvolto solo dall’orchestra. L’emozione ha fregato anche chi di Sanremo ne ha fatti come, ad esempio, Arisa che recuperato dopo un inizio incerto nella seconda parte del brano meraviglioso di Gigi D’Alessio, “Potevi dare di più”. Meglio in prove generali lunedì. In radio “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino pomperà tantissimo. A Sanremo crescerà piano piano. La canzone merita ma i due cantautori siciliani sono parsi a tratti intimoriti. Aiello si è fregato con la sua stessa emozione e la “Ora” è parsa non brillantissima, diciamo così. Podio garantito per Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”. Lei ha preso con sicurezza per mano lui e ha spinto l’esibizione. Il potere del duo. Il primo sollievo della serata viene da loro. Poi c’è Max Gazzè che ha fatto Max Gazzè vestito da Leonardo Da Vinci con un tocco di Elio e le storie tese sulle note di “Il farmacista”. “Glicine” Noemi si conferma una gran bella canzone pop scritta bene, gira e suona dall’inizio alla fine. Lei l’ha cantata in maniera impeccabile. In mezzo agli “indie” timidini poi si è fatta spazio lei Madame con “Voce”. Sfrontata e tranquilla che ha fatto la sua esibizione, come fosse al suo decimo Sanremo. Damiano dei Maneskin con “Zitti e buoni” è figo e travolge la band. Il palco se l’è “mangiato” e ha spinto in avanti la canzone. Nulla da dire. Ghemon (“Momento perfetto”) con la sua voce può cantare qualsiasi cosa. Buona performance dei Coma_Cose affiatati, scanzonati, leggeri e la canzone “Fiamme negli occhi” gira bene. Annalisa con “Dieci” ancora una volta convince con la sua voce (ma questa non è una novità) con strofe molto belle, moderne ma con ritornelli classici. Su “Quando trovo te” di Francesco Renga abbiamo scritto ampiamente nei giorni scorsi e questa volta “’sta mano po’ esse piuma”, citazione alla Verdone. Infine Fasma che ha portato a casa bene il compito di “Parlami” che verrà ben accolto dalle radio.

In generale sarà stata l’emozione, il momento delicato ma le esibizioni dei Big hanno mostrato incertezze e non sono state proprio precisissime. I debutti sono stati timidi mentre chi è più navigato ha tentato “in corsa” il recupero sul finale delle canzoni. Il concetto è stato sottolineato con Loredana Bertè che con i suoi capolavori da “Non sono una signora” a “Il mare d’inverno”, passando per “Sei bellissima” cancella tutto il resto d’un colpo.