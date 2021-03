Simone Bonino, 40 anni, un metro e novanta per centoventi chili di peso, è l’ormai ex guardia del corpo personale di Alberto Genovese e in un’intervista a Libero ripercorre il loro rapporto, rivelando retroscena inediti su Massimo Giletti e Fabrizio Corona. Per quasi un anno e mezzo, Bonino si è occupato della sicurezza dell’imprenditore del digitale ora in carcere con l’accusa di stupro: a metterli in contatto erano stati alcuni conoscenti in comune, che gli dissero che un imprenditore, Alberto Genovese, “aveva avuto dei problemi con un gruppo di albanesi e quindi necessitava di qualcuno che si occupasse della sua sicurezza”, come spiega a Libero.

“Fabrizio Corona ha chiamato il 19 novembre scorso presentandosi come ‘il re di Milano’ e ha insistito perché facessi una intervista per il programma di Massimo Giletti Non è l’arena – racconta Bonino -. Ho accettato di incontrarlo a casa sua, però ho puntualizzato che sarebbe stato presente anche il mio avvocato, cosa che lo ha lasciato contrariato. Dopo un’attesa di due ore dentro il ristorante sito sotto la sua abitazione, finalmente Corona comunica a me e al mio legale che possiamo salire a casa, dove giriamo una intervista pattuendo un compenso di 1500 euro che non ho mai ricevuto, nonostante abbia presentato la fattura. Non solo, l‘intervista è stata mandata in onda da Massimo Giletti senza la mia autorizzazione. Non ho firmato alcuna liberatoria né a Corona né a Giletti, infatti agirò per vie legali nei loro confronti”.

“Ma cosa c’entra Corona con Giletti?”, gli chiede l’intervistatore. “A quanto ho capito collaborano nell’ambito del caso Genovese. Corona mi ha girato questi messaggi tra lui e Giletti“. Poi il bodyguard annuncia di aver agito per vie legali nei confronti del conduttore di Non è l’Arena: “Ho denunciato Giletti per diffamazione in quanto, quando ero ospite nel suo programma, ha insinuato che Genovese abbia comprato il mio silenzio con i suoi soldi facendomi passare per un venduto e un disonesto”.