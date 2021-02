Una cena d’estate, qualche diretta Instagram, molti punti in comune legati anche a vicende dolorose della vita privata. Così è nata l’amicizia e la collaborazione professionale tra Giorgio Panariello e Marco Giallini che hanno deciso di monopolizzare la prima serata del giovedì di Rai Tre per un nuovo esperimento televisivo: il sit-show “Lui è peggio di me”, in onda per quattro puntate dall’11 febbraio. I due sono stati ospiti nel talk “Programma” di Claudia Rossi e Andrea Conti in onda in diretta Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine giovedì 11 febbraio dalle ore 15. E, oltre allo show, che si annuncia una vera novità come formula, c’è stato modo anche di parlare di Sanremo: “Amadeus non è ancora riuscito a chiudere gli ospiti? Andiamo noi!”. E via con una cantata di E non ci lasceremo mai, imperdibile (come tutta la diretta: RIVEDI QUI).

Un ibrido tra sit-comedy e show televisivo di prima serata. Il titolo è un omaggio al film diretto da Enrico Oldoini nel 1985 con Adriano Celentano e Renato Pozzetto. Nella prima puntata saranno ospiti Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Paola Turci, Piero Dorfles, Marco Travaglio e Filippo La Mantia. Tra gli altri ospiti annunciati per le prossime puntate anche Leonardo Pieraccioni, Vinicio Marchioni ed Edoardo Leo. La sigla iniziale è affidata a un brano cult di Raffaella Carrà “Tanti Auguri”. Una scelta non a caso spiegano i due mattatori: “Apriamo con la sigla e un monologo sulla responsabilità che ci sentiamo sulle spalle per debuttare in una Rete dai contenuti alti con protagonisti colleghi del calibro di Lucia Annunziata o Bianca Berlinguer”