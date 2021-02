Con l’inchiesta “Troppa carne a buon mercato” PresaDiretta, in onda stasera, lunedì 8 febbraiom in prima serata su Rai 3, ha cercato di capire che impatto ha la carne brasiliana, di cui siamo i primi importatori in Europa, sulla nostra filiera produttiva e non solo. Possiamo essere sicuri che quella carne non arrivi da pascoli illegali che hanno contribuito alla deforestazione dell’Amazzonia? Qual è insomma il suo costo ambientale? Quanto è facile omettere di dichiarare in etichetta l’origine della carne, trasformandola in un preparato? Come possono difendersi i nostri allevatori dalla concorrenza della carne a buon mercato?

