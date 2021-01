Giuseppe Conte ha convocato per questa sera un consiglio dei ministri (l’orario previsto era per le 21.45) e sul tavolo ci sarà anche l’assegnazione della delega ai Servizi segreti. Intorno alle 22 è stata proprio la presidenza del Consiglio a comunicare che, tra gli ordini del giorno, è stata aggiunta la nomina di un sottosegretario alla presidenza. Secondo quanto anticipato dall’agenzia Agi e confermato dal Corriere della sera, tra i nomi più accreditati c’è Pietro Benassi, ex ambasciatore a Berlino e attuale consigliere diplomatico del premier.

Proprio la delega ai Servizi segreti, finora nelle mani del premier, è stata tra i motivi di scontro con Italia viva: Matteo Renzi ha sempre chiesto che venisse ceduta, nonostante la legge preveda che il presidente del Consiglio possa decidere di non assegnarla. Dopo lo strappo nel governo con Iv, in occasione del voto di fiducia chiesto alle Camere, Conte ha annunciato l’intenzione di affidarla a “una persona di sua fiducia”. Un altro dei nomi circolati in queste ore è quello di Roberto Chieppa, segretario generale della presidenza del Consiglio. Con la delega ai servizi segreti ad un uomo vicino al premier si sbloccherebbe anche l’impasse per altre nomine, legate ai “vice direttori” dell’intelligence interna, esterna e del Dis. Ma al momento l’unica certezza è che la delega non verrà affidata a un profilo politico, a un membro di governo, anche per evitare divisioni in un momento così complesso per la vita del governo. ”Il nome lo sapremo all’ultimo minuto, al momento lo sa solo Conte e pochissimi uomini a lui vicini”, ha detto all’Adnkronos un ministro M5s.

Non è un caso che Conte abbia deciso di accelerare. Sono ore intense di interlocuzioni e mediazioni per riuscire ad allargare la maggioranza e proprio decidere di velocizzare sulla delega potrebbe essere un segnale distensivo nei confronti, almeno, dei parlamentari di Italia viva. Inoltre, tra le preoccupazioni del presidente del Consiglio c’è il voto di mercoledì 27 gennaio, quando si voterà sulla relazione sullo stato della giustizia del ministro Alfonso Bonafede. Un ribaltone che, se dovesse davvero verificarsi, potrebbe far naufragare definitivamente le speranze di un Conte-ter.

Oggi per tutto il giorno, l’esecutivo ha lavorato alla ricerca dei cosiddetti “volenterosi”. A Palazzo Chigi si sono visti prima il capogruppo M5S a Palazzo Madama Ettore Licheri, poi i senatori Gianluca Perilli e Alessandra Maiorino. Ad un certo punto, dalla sede del governo, sono usciti anche gli ex M5s Raffaele Trano e Piera Aiello. Conte è consapevole che la svolta la si potrà avere in due casi: o con la fuoriuscita di altri parlamentari di Forza Italia e di Iv o facendo in qualche modo rientrare i renziani in maggioranza. E non a caso, in serata Renzi, prima di tornare a riunire i suoi gruppi, ha usato, per la prima volta, parole piuttosto dialoganti nei confronti di Conte. Il tema è che gli scontenti di Iv non vogliono lasciare il gruppo alla spicciolata, ma con un gesto più collettivo sarebbe diverso. Rientrerebbero nel Pd e si sa, in momenti come questi ogni decisione ha un “prezzo” politico. Nella strategia di Conte l’obiettivo è formare due gruppi parlamentari di “costruttori” sul modello di quello che fu il gruppo “Ala” del governo Renzi. E c’è un’altra “portata” che Conte depone sul tavolo, guardando anche a Silvio Berlusconi in prospettiva: l’elezione del capo dello Stato.

Ma, con Renzi, Conte non ha intenzione di trattare. I fari sono puntati su Iv e su chi, in Parlamento, vuole aderire ad una sorta di esecutivo di unità in chiave anti-sovranista e con lo stesso premier. Una “maggioranza Ursula” che avrebbe come principale compito l’attuazione del Recovery Plan. E’ proprio il Piano di Ripresa e Resilienza l’ultimo jolly che si giocherà il premier. E’ lì che, nella sua strategia, dovrà formarsi la maggioranza europeista a cui ha fatto appello. Intanto il pressing del Pd sulla rapidità delle scelte aumenta di ora in ora. Le fibrillazioni del M5s pure.