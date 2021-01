Can Yaman e il caos di fronte al suo albergo romano. Intanto, chi è Can Yaman? Un attore turco 30enne amatissimo dal pubblico italiano. Protagonista della serie tv Daydreamer – Le Ali del Sogno, in onda su Canale5, Can Yaman interpreta un fotografo e la storia si snoda tra passioni, storie d’amore dichiarate e segrete, in pieno stile soap. Tutto ambientato a Istanbul. Can Yaman, laureato in legge, sarà il nuovo Sandokan, nel remake dello storico sceneggiato cult di Sergio Sollima, accanto a Luca Argentero che interpreterà Yanez.

Ora l’attore si trova in Italia per girare lo spot della pasta De Cecco con la regia di Ferzan Özpetec ed è proprio il regista che, nelle sue Instagram stories, ha postato l’ammasso di fan sotto la stanza d’albergo. Assembramento nel senso più pieno del termine. Tutti addosso all’attore che, con mascherina, cerca di farsi strada tra un selfie e l’altro. Tutto normale, in piena pandemia? Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha chiesto una relazione “immediata e dettagliata” di quanto accaduto.