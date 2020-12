Flavio Briatore pubblica le foto delle folle del weekend nelle vie del centro e sui social scoppia la rivolta. L’imprenditore ha condiviso su Instagram alcuni scatti degli assembramenti che si sono visti la scorsa domenica a Milano, Roma e Napoli (ma non solo), invitando tutti a rimanere a casa: “Queste sono immagini di questo weekend. Non dobbiamo dimenticare che non siamo ancora “fuori pericolo”. Non lasciamo che un weekend di shopping o la voglia di prendere un cappuccino in un bar rovinino i sacrifici fatti finora“, ha scritto l’imprenditore.

Neanche a dirlo, nei commenti al suo post è scoppiata la polemica, con moltissimi che gli hanno rinfacciato come quest’estate era di tutt’altro parere, anzi, criticava le restrizioni imposte dal governo, chiedendo l’apertura dei locali notturni, tra cui figura anche il suo Bilionaire in Costa Smeralda. Lo stesso in cui si sono contagiati in 63, tra cui anche diversi vip presenti sull’isola, oltre che lui stesso. “Briatore, ma è lei a scrivere? Perché in estate raccomandava il contrario. Oppure sto sbagliando persona?”, gli scrive un utente nei commenti. E ancora: “Ma questo messaggio è ironico spero? Perché questa estate dicevi totalmente il contrario per favore non fare con o 5 stelle che si dimenticano quello che dicono!!!!”; “Però in estate quando dovevano venire al billionaire non c’è ne covviddi!!!”.

Tanto che lo stesso Briatore è dovuto intervenire per placare la polemica, spiegando che non ha cambiato idea sull’emergenza coronavirus ma rinnovando e motivando l’invito alla prudenza in un video.