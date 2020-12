Sono 20.709 i nuovi casi di coronavirus accertati nel nostro Paese, 684 i morti. In 24 ore c’è stato un lieve incremento dei contagi, ma allo stesso tempo sono aumentati (e di molto) i tamponi effettuati: oltre 207mila contro i 182mila di ieri. Ciò significa che il trend continua a migliorare: lo dimostra il tasso di positività, che passa dal 10,6% al 9,99%. Stessa cosa se si tiene conto solo dei casi testati (escludendo quindi i tamponi di controllo): mentre ieri era al 22,7%, oggi è al 21,66%. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, si riducono ancora i posti letto occupati da pazienti Covid. I ricoveri in area medica calano di 357 unità, quelli in terapia intensiva passano da 3.663 a 3.616 (-47).

Tra le Regioni è sempre la Lombardia a registrare il maggior numero di nuovi casi (+3.425), anche se sono di meno rispetto a ieri e nel frattempo è salito il numero di tamponi processati. 175 i decessi. In Veneto sono stati accertati 2.782 contagi in un giorno, 1.842 in Campania. Seguono Lazio, Puglia, Piemonte, Emilia Romagna e Sicilia, tutte intorno a quota 1.500. Tutte le altre Regioni non superano i mille casi: sono 812 in Friuli, 776 in Toscana, 445 in Sardegna. Più di 300 in Liguria, Abruzzo e provincia di Bolzano. Non troppo diversa la situazione in provincia di Trento e in Umbria, dove sono state individuate 278 nuove infezioni. +230 casi in Calabria, 157 in Basilicata. Restano a doppia cifra i casi in Valle d’Aosta (+42) e Molise (+95).

Come di consueto, è guardando ai dati settimanali dei contagi che risulta più chiaro l’andamento della curva. Da lunedì a oggi sono stati registrati 56.436 nuovi casi, mentre nello stesso periodo della scorsa settimana erano più di 70mila. Due settimane fa, cioè tra il 16 e il 18 novembre, raggiungevano quota 93.827. Numeri che confermano una tendenza in miglioramento, come ribadito anche dal ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della sua informativa alle Camere. Resta il fatto, ha avvertito, che si tratta di dati ancora alti e che serviranno “nuove limitazioni” durante le vacanze di Natale per evitare di vanificare gli sforzi fatti finora.

Dall’inizio della pandemia a oggi i cittadini risultati positivi al Covid sono 1.641.610, mentre i decessi sono arrivati a 57.045. Con altri 38.740 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali, il totale sale a 823.335. Attualmente sono 761.230, invece, le persone ancora positive, di cui 118.796 in Lombardia e 102.495 in Campania. Di queste, 725.160 sono in isolamento domiciliare, mentre 32.454 sono ricoverate in reparti Covid. Per 3.616 pazienti si è reso necessario il ricorso alla terapia intensiva.