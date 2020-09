La Guardia di finanza bussa a casa del governatore della Lombardia Attilio Fontana per il caso Diasorin-San Matteo. I militari di Pavia si sono recati stamattina nella sua abitazione per effettuare una copia forense del cellulare, a partire dai messaggi scambiati dal presidente negli ultimi mesi. La stessa operazione è stata effettuata sul telefono di Giulia Martinelli, la responsabile della segreteria del presidente lombardo, nonché ex compagna del leader della Lega Matteo Salvini. In base a quanto si apprende da fonti investigative, al momento nessuno dei due risulta indagato nell’indagine avviata nel luglio scorso. Sono coinvolti, invece, i vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e della società Diasorin con l’accusa di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato per l’accordo stipulato tra l’ospedale e la società piemontese per l’effettuazione dei test sierologici anti-Covid in Regione.

“Il presidente Fontana non è indagato, ha subito una perquisizione presso terzi“, ha subito commentato il suo legale, Iacopo Pensa. “Non gli è stato sequestrato nulla, è stata effettuata copia del contenuto del cellulare. È grave, però, – ha proseguito – che la perquisizione sia avvenuta con modalità non pertinenti alle finalità dell’operazione, con un decreto non circostanziato ma applicabile a chiunque e con evidenti criticità di carattere costituzionale, vista la ovvia presenza di conversazioni di carattere istituzionale nel cellulare del presidente Fontana”. A suo parere, “sarebbe stato sufficiente un invito a fornire i dati telefonici per raggiungere il medesimo risultato investigativo. Valuteremo l’opportunità di impugnare il provvedimento“.

Al centro delle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Mario Venditti e dal pm Paolo Mazza, c’è l’affidamento diretto alla Diasorin per la sperimentazione dei test di massa iniziata a fine aprile in Lombardia. L’ipotesi della procura è che “tutti i risultati delle attività di ricerca e sperimentazione effettuate dalla Fondazione Irccs San Matteo di Pavia” siano stati “trasferiti” all’azienda piemontese, “favorendola” a discapito di altre potenziali concorrenti nel settore dei test sierologici per la diagnosi di infezione da Covid-19. L’annuncio del test innovativo aveva pure fatto schizzare alle stelle il titolo Diasorin in borsa. Tutto è partito infatti dalla denuncia presentata da una società concorrente che si è opposta all’accordo stipulato tra i due istituti senza gara. Una battaglia commerciale che in sede giudiziaria amministrativa ha già portato il Tar della Lombardia a dichiarare nullo l’accordo. Verdetto poi ribaltato dal Consiglio di Stato.

Ma c’è di più, perché dalle carte dell’inchiesta è emerso negli scorsi mesi anche il presunto ruolo della politica nella vicenda. La scelta di affidare la mappatura sierologica dei positivi al Covid a Diasorin-San Matteo, infatti, secondo i pm “è confermata” da “esplicite diffide” partite dall’assessorato Regionale alla sanità e dalle Ats e destinate agli “enti pubblici” che avevano deciso di fare ricorso a kit alternativi. Come i sindaci dei comuni di Robbio e Cisliano”, si legge nel decreto di perquisizione della Procura del luglio scorso, che “hanno riferito di atteggiamenti a dir poco ostruzionistici nei loro confronti da parte di esponenti politici regionali della Lega Nord“. L’idea del Pirellone era quella di evitare che sindaci, ospedali e Ats si muovessero in ordine sparso per decidere a quale test affidarsi.

A marzo venne quindi istituito un “Tavolo tecnico-scientifico” ad hoc per valutare la proposta migliore. Fra i membri c’era il professor Fausto Baldanti (ora indagato), Responsabile del laboratorio di virologia molecolare del San Matteo che stava lavorando proprio fianco a fianco con Diasorin. Per i pm di Pavia, anticipati da un’inchiesta del Fatto, si è trattato di un “evidente conflitto di interessi” (lui poi si è dimesso dall’incarico). Sullo sfondo ci sono i presunti rapporti commerciali tra Diasorin e la Fondazione Istituto Insubrico, il cui direttore generale è Andrea Gambini, “già commissario della Lega varesina e Presidente della Fondazione Irccs Carlo Besta”. Fatture alla mano, per le fiamme gialle l’azienda piemontese è “un cliente di primo piano della Fondazione”. Resta però ancora da capire “la natura e la reale consistenza” di quelle prestazioni.