L’ex ras delle cooperative tra i principali imputati nell’inchiesta Mondo di Mezzo, Salvatore Buzzi, non sarà ospite, come annunciato in precedenza, del programma di Corrado Formigli Piazzapulita. Lo ha annunciato proprio il giornalista con un post su Facebook in cui spiega che, dopo un primo accordo raggiunto tra le parti, Buzzi è tornato sui suoi passi chiedendo il pagamento di un alto cachet per sottoporsi alle domande del conduttore davanti alle telecamere. Leggi Anche Mondo di Mezzo, gli imputati eccellenti tutti liberi: dopo Carminati pure Buzzi e Gramazio rilasciati per decorrenza dei termini

“Come avevo anticipato in diverse interviste alla vigilia della nuova stagione, Salvatore Buzzi sarebbe dovuto essere ospite di Piazzapulita. Lo avrei intervistato a tutto campo sui crimini per i quali è stato condannato e sul sistema corruttivo di cui lui e Carminati facevano parte. Buzzi, parlando direttamente con me, aveva garantito la sua presenza. Successivamente ha però chiesto un cachet sostanzioso, insomma ha messo come condizione per comparire in tv quella di essere profumatamente pagato”, ha spiegato Formigli nel suo post. Leggi Anche Mondo di mezzo, standing ovation in carcere per Buzzi. Che ora spera nella libertà come Carminati: “Presto istanza di scarcerazione”

Così, dopo questo cambio di posizione, la redazione ha deciso di non ospitare più Buzzi: “La nostra decisione, d’accordo con La7 e il direttore Andrea Salerno, è stata di non accettare la sua richiesta. Per questo domani non vedrete Salvatore Buzzi a Piazzapulita“, ha concluso il conduttore.