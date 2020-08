Sinisa Mihajlovic ha il Covid. L’allenatore serbo, rientrato venerdì a Bologna dopo la vacanza in Sardegna, è stato sottoposto al tampone di controllo ed è risultato positivo al coronavirus. “Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale”, si legga in nota sul sito ufficiale del club. “Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra”, fa sapere sempre il Bologna.

Il 13 luglio di un anno fa in conferenza stampa Mihajlovic annunciò al mondo del calcio di avere una leucemia in fase acuta. Non ha mai smesso di essere l’allenatore del Bologna, nonostante i mesi di cura all’ospedale Sant’Orsola e il trapianto di midollo. Dopo la pausa proprio per la pandemia, Sinisa è tornato stabilmente a sedere sulla panchina rossoblu in tutte le partire di Serie A.

“State tranquilli, papà sta benissimo ed è completamente asintomatico. Ovviamente anche noi, venendo dalla Sardegna e da Porto Cervo, siamo stati sottoposti al tampone”, ha scritto in un post su Instagram la figlia Viktorija. Proprio sul social network in questi giorni molti vip in vacanza in Costa Smeralda hanno postato foto in compagnia di Mihajlovic: una lo ritrae in compagnia, tra gli altri, di Flavio Briatore e Paolo Bonolis dopo una partita a calcio. In un altro selfie è insieme all’ex calciatore Dario Marcolin e a Zlatan Ibrahimovic.