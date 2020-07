No, non era decisamente il solito kit di benvenuto degli hotel quello che si è trovata Elettra Lamborghini al suo arrivo nella camera dell’albergo dove alloggiava ospite per una sfilata. La cantante ha condiviso su Instagram il momento in cui, con grande stupore, si è accorta che al posto delle solite ciabattine, cuffie per la doccia e saponette; sul tavolino dell’ingresso c’erano invece tanga, preservativi, gel lubrificante, una crema intima e addirittura un vibratore. La cantante ha scherzato mostrando nel dettaglio quegli omaggi per una notte di passione.

Ma non è tutto. Rientrata in camera dopo la sfilata, Elettra ha pubblicato un altro video prima di andare in doccia in cui si vede la scritta “ti amo” emergere tra il vapore sullo specchio, opera di un misterioso ammiratore che l’ha lasciata di stucco. Tanto che il fidanzato e futuro sposo, il dj olandese Afrojack, le ha mandato poco dopo un messaggio invitandola a lasciare l’albergo: “Dormi a casa baby, gente pazza nell’hotel“, si legge nello screenshot pubblicato da Elettra.