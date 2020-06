Ressa e assembramenti al termine della presentazione del libro di Matteo Renzi, “La mossa del cavallo”, a Napoli, nell’anfiteatro di Città della Scienza. Non appena terminata la presentazione in tanti si sono precipitati al centro del palco, scendendo di corsa dagli spalti e finendo per assembrarsi in attesa di avvicinare l’ex premier. I numerosi inviti a mantenere le distanze di sicurezza sono serviti a poco. Molti poi i “fan” senza mascherina, o con la stessa non indossata correttamente.