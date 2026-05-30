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Un “atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti all’infrastruttura”. Trenitalia sembra avere pochi dubbi sull’origine del rogo divampato all’alba che ha provocato danni alla linea ferroviaria del Brennero. Un tratto che, viene comunicato, è adesso “fortemente rallentato tra Peri e Dolcè“. Le circostanze dell’incendio non sono per il momento chiare: è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, una piccola stazione, pochi chilometri a nord di Verona. Le ripercussioni sul traffico lungo l’asse ferroviario transalpino però sono pesanti.

Tutto questo è avvenuto a poche ore dall’inizio blocco stradale totale del Brennero per una manifestazione ambientalista, scattato puntualmente alle 10.30. Le autorità avevano invitato ad evitare viaggi in macchina e di utilizzare i mezzi pubblici.

A causa del danneggiamento i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti, comunica Trenitalia, mentre i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Sono state attivate corse con bus per i collegamenti Regionali. Per il blocco stradale fino alle ore 20 non si transita per il valico, neanche sulle strade secondarie. In territorio austriaco la chiusura riguarda l’autostrada A13 e la strada statale B182 a partire dal confine di Stato. Sul versante italiano, l’autostrada A22 è specularmente chiusa in direzione nord a partire dal casello di Vipiteno dalle ore per tutti i veicoli.