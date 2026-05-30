Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:02

Incendio danneggia la linea ferroviaria del Brennero: “Atto doloso”. Ritardi di oltre un’ora e rischio treni cancellati

di Redazione Cronaca
È avvenuto a poche ore dall'inizio del blocco totale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista: in fiamme una centralina nei pressi della stazione di Domegliara
Incendio danneggia la linea ferroviaria del Brennero: “Atto doloso”. Ritardi di oltre un’ora e rischio treni cancellati
Icona dei commenti Commenti

Un “atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti all’infrastruttura”. Trenitalia sembra avere pochi dubbi sull’origine del rogo divampato all’alba che ha provocato danni alla linea ferroviaria del Brennero. Un tratto che, viene comunicato, è adesso “fortemente rallentato tra Peri e Dolcè“. Le circostanze dell’incendio non sono per il momento chiare: è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, una piccola stazione, pochi chilometri a nord di Verona. Le ripercussioni sul traffico lungo l’asse ferroviario transalpino però sono pesanti.

Tutto questo è avvenuto a poche ore dall’inizio blocco stradale totale del Brennero per una manifestazione ambientalista, scattato puntualmente alle 10.30. Le autorità avevano invitato ad evitare viaggi in macchina e di utilizzare i mezzi pubblici.

A causa del danneggiamento i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti, comunica Trenitalia, mentre i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Sono state attivate corse con bus per i collegamenti Regionali. Per il blocco stradale fino alle ore 20 non si transita per il valico, neanche sulle strade secondarie. In territorio austriaco la chiusura riguarda l’autostrada A13 e la strada statale B182 a partire dal confine di Stato. Sul versante italiano, l’autostrada A22 è specularmente chiusa in direzione nord a partire dal casello di Vipiteno dalle ore per tutti i veicoli.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione