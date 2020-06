“Novak Djokovic è risultato positivo al test per il Covid-19“. È stato lo stesso campione di tennis ad annunciare che “sia lui che sua moglie sono infetti, mentre i bambini sono negativi”. Un annuncio che segue quello fatto lunedì dal suo connazionale Viktor Troicki, che aveva fatto sapere che sia lui che la moglie incinta erano stati contagiati, con il bulgaro Grigor Dimitrov e anche il croato Borna Coric, insieme agli allenatori di Djokovic e Dimitrov, l’italiano Marko Paniki e il tedesco Christian Groh.

Tutti erano al cosiddetto Adria Tour, il torneo di beneficienza che proprio Djokovic aveva ideato e organizzato in Serbia nelle scorse settimane, tra le polemiche. A far discutere erano state anche le immagini che immortalavano il numero uno al mondo del tennis festeggiare con altri tennisti in una discoteca serba. Nel filmato, diventato virale, si vedono lo stesso Djokovic, assieme a Dominic Thiem, Alexander Zverev e Grigor Dimitrov (ora positivo al Covid) scatenarsi nel locale “Lafayette Cuisine Cabaret Club” di Belgrado, tra balli e cori. Il tutto, ovviamente, senza rispettare alcun distanziamento sociale né indossando mascherine. Per questo le immagini hanno scatenato le reazioni indignate di molti fan di Djokovic ma d’altra parte, al momento, in Serbia non sono in vigore particolari norme anti contagio da coronavirus.