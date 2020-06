Un’influencer si fa riprendere mentre, con indosso solo un succinto costume, si allena facendo degli “squat” in riva al mare, ignara del fatto che accanto a lei si stesse svolgendo una cerimonia religiosa. Sta facendo discutere questa scena immortalata in un video diventato virale sui social in cui si vede appunto Tatjana Maria Lucia mentre esegue un allenamento fitness in diretta con i suoi followers su una spiaggia di Bali, in Indonesia, e a pochi metri un gruppo locali vestiti in abiti tradizionali impegnati a preparare un’elaborata offerta secondo il cerimoniale tipico indù.

Il filmato è stato condiviso su Instagram con la didascalia “Ignorancers In The Wild” e in molti hanno accusato l’influencer, che si trovava lì in veste di turista ed era accompagnata da due collaboratrici, di essere insensibile e di non mostrare rispetto per le tradizioni locali. “È così difficile rispettare la cultura altrui?“, è uno dei tanti commenti pubblicati sotto al video.