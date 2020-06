Mara Venier si spezza ma non si piega. E così, nonostante i dolori per il piede rotto e le difficoltà “logistiche”, oggi ha raggiunto gli studi Rai, per condurre da lì una nuova puntata di Domenica In. La conduttrice si è fratturata un piede cadendo dalle scale domenica scorsa e in questi giorni aveva raccontato di essere stata costretta a rimanere a letto immobile, ammettendo di avere forti dolori, eppure non ha rinunciato al suo appuntamento con il pubblico.

E così ci è voluta “una squadra di persone“, come scrive Dagospia, per aiutarla ad uscire di casa e raggiungere gli studi dal momento che lei non è autonoma nei movimenti a causa dell’ingessatura sulla gamba. La scena è stata immortalata in un video pubblicato su Instagram dal marito Nicola Carraro: nelle immagini si vedono il figlio, lo stesso marito, un infermiere e diversi assistenti aiutare Mara ad uscire di casa, prima scendendo le scale con le stampelle e poi in sedia a rotelle.