Per il governatore dem Gavin Newson questa è la soluzione migliore per affrontare la paura, provata da molte persone, a radunarsi in grandi gruppi. Trump i repubblicani pronti a dare battaglia legale

Finora Donald Trump si era detto contrario all’idea, temendo che il voto per posta possa danneggiare la sua rielezione e le prospettive dei repubblicani. Ma la California, tradizionalmente democratica, è il primo Stato Usa a decretare che i cittadini voteranno per posta nelle presidenziali di novembre a causa della pandemia di coronavirus. Citando le “preoccupazioni e l’ansia intorno alle elezioni di novembre”, il governatore dem Gavin Newson ha firmato un ordine esecutivo che richiede alle contee di spedire agli elettori la scheda elettorale.

Con lo Stato che si trova davanti un futuro di incognite a causa della pandemia, il governatore democratico ha affermato che inviare le schede per le elezioni via posta a tutti gli elettori registrati è la soluzione migliore per affrontare la paura, provata da molte persone, a radunarsi in grandi gruppi. Saranno comunque disponibili seggi nei quali potranno recarsi gli elettori che ne avranno bisogno.

Ad oggi un certo numero di Stati consente il vote-by-mail per motivi specifici e documentabili, come le cattive condizioni fisiche o una assenza per ragioni di lavoro. Alcuni, come Oregon e Washington, ammettono solo il voto per corrispondenza. Ma la California, lo Stato americano più popoloso e col maggior numero di ‘super elettori’, è il primo ad introdurre questa facoltà per tutti a causa del coronavirus, dopo che negli ultimi due mesi molti hanno rinviato o modificato le loro primarie. “Nessun elettore dovrebbe essere costretto a scegliere tra la sua sicurezza e l’esercizio del suo dovere civico di votare”, ha twittato Hillary Clinton, secondo cui tutti i governatori dovrebbero seguire l’esempio della California.

Qualche Stato democratico ci sta pensando ma dovrà fare i conti con Trump e con i repubblicani, pronti a dare battaglia legale anche dopo aver visto le lunghe code di elettori con mascherina per le primarie in Wisconsin e la successiva impennata di contagi. Il tycoon agita il timore di brogli ma soprattutto crede che il voto per corrispondenza aumenti la partecipazione, che in genere favorisce i dem. E pensa invece che il voto di persona accresca le sue chance di rielezione perché la sua base teme meno il coronavirus e scalpita per tornare ad una vita normale.