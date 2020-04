Accappatoio bianco, struccata e con i capelli in disordine, ma “armata” di shaker per prepararsi un drink. È una scena che sembra uscita da una delle puntata della serie tv cult “Desperate Housewives” quella che ha per protagonista Meryl Streep. Ma è tutto vero: assieme alle amiche Christine Baranski (sua collega in Mamma mia!) e Audra McDonald (nota star dei musical), l’attrice ha trasmesso in diretta su YouTube una videochiamata su Zoom in cui insieme hanno cantato e brindato in omaggio al leggendario compositore Stephen Sondheim, in occasione del suo 90° compleanno. Le tre si sono lanciate nell’interpretazione di uno dei suoi brani più celebri, tratto dal musical Company e il video è diventato subito virale, a conferma del fatto che questa quarantena forzata dal coronavirus sta rendendo anche i vip un po’ più “normali”

