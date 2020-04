“Io non penso che tra le mie mansioni ci sia quella di rispondere alle singole polemiche sulle mascherine. Anche se avrei tanta voglia di parlare dalla trincea in cui da 40 giorni mi trovo con il dottor Borrelli e i nostri collaboratori, di parlare dei liberisti che emettono sentenze quotidiane da un divano con un cocktail in mano. Ma non lo farò. Io non ho la cifra di dar retta alle polemiche, il mio dovere è lavorare”. Così il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla Protezione civile, ha parlato di chi “dice che il prezzo delle mascherine lo fa il mercato, sorseggiando i loro centrifugati”. “Vorrei però parlare ai cittadini e spiegare quello che è successo”, ha continuato il commissario, spiegando come ha agito nel fissare i prezzi dei dispositivi di protezione, e sottolineando che “il mercato italiano non è pronto per fissare un costo giusto”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro.

Diventate utenti sostenitori cliccando qui.

Grazie Peter Gomez Sostieni adesso