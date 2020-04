Anche se asintomatico, il giovane si trova ora in detenzione domiciliare in un appartamento del capoluogo piemontese messo a disposizione dalla madre

Gabriele Defilippi è uscito dal carcere di Torino dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il giovane era stato condannato in via definitiva a 30 anni per l’omicidio di Gloria Rosboch, l’insegnante di Castellamonte scomparsa da casa il 13 gennaio 2016 e ritrovata senza vita circa un mese dopo nei boschi del Canavese. Anche se asintomatico, Defilippi si trova ora in detenzione domiciliare in un appartamento del capoluogo piemontese messo a disposizione dalla madre del giovane.

Come altri detenuti nelle sue condizioni, è stato autorizzato a uscire dal carcere con un provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza. Nei prossimi giorni sarà il tribunale a fornire i termini della detenzione ma, con ogni probabilità, trascorrerà il periodo di quarantena, fino a che i tamponi non daranno per due volte esito negativo, fuori dall’istituto penitenziario.