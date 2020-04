“Fosse per me inserirei una modifica alla Costituzione con il diritto all’accesso alle reti info-telematiche”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa in streaming, convocata al termine del Consiglio dei ministri, per illustrare le misure a favore delle imprese. “Il concetto della libertà sostanziale è nell’articolo 3 della Costituzione, prevede che la Repubblica rimuova gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Oggi lo strumento di partecipazione più concreto ed efficace è l’accesso a internet. Dobbiamo fare degli sforzi, abbiamo stanziato anche dei fondi per offrire reti info-telematiche a tutti gli studenti”

