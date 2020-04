Circa 200 persone, una folla che non ha permesso di rispettare le distanze di sicurezza. Che sono così di fatto “saltate”. È successo durante la conferenza stampa all’aeroporto Marconi di Bologna, dove sono arrivati 52 infermieri, destinati a Emilia-Romagna, Lombardia, e Trentino-Alto Adige. Alla conferenza, nell’area check-in dello scalo, hanno partecipato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Dell’incontro a cui, oltre a giornalisti e infermieri, hanno preso parte anche diversi tecnici e operatori, e forze dell’ordine, non era prevista alcuna trasmissione in streaming. Il 31 marzo c’erano state polemiche per i presunti assembranti alla presentazione alla stampa del nuovo ospedale in Fiera a Milano organizzata dalla Regione Lombardia.

