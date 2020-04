La situazione al Brookdale Hospital Medical Center di Brooklyn, New York, è drammatica. Lo raccontano in un video i medici impegnati nel pronto soccorso. “Gli ospedali stanno terminando i medicinali. Alcuni non hanno materiale protettivo per il personale sanitario o per le famiglie dei pazienti. Stiamo finendo le medicine, stiamo finendo le protezioni e anche l’ossigeno, e questo è davvero fondamentale per i malati di Covid-19″ spiega Monalisa Muchatuta, autrice del video. Il suo collega aggiunge: “Immaginate che i vostri polmoni vengano riempiti di liquido, è come affogare. Arrivati a quel punto, serve un ventilatore per sopravvivere, e noi stiamo finendo questi macchinari”. Poi, l’appello: “Giovani, prendete questa situazione seriamente. Auto-isolatevi finché non sarà tutto risolto”

