Hanno lavorato gratis per dieci giorni e in dieci giorni hanno tirato su, dal nulla, il nuovo ospedale in Fiera. I volontari (alpini, tifosi della curva Nord dell’Atalanta e artigiani) hanno festeggiato ieri la fine dei lavori per la struttura che dovrebbe entrare in funzione lunedì prossimo. “La gente come noi non molla mai”, hanno cantato.

Video Facebook/Confartigianato Bergamo