Se per i poveri lo Stato ha pensato a delle misure aggiuntive per far fronte alla crisi dovuta al coronavirus, lo stesso non si può dire per i tanti lavoratori senza contratto, spesso costretti al lavoro in nero contro la loro volontà. Nel servizio di Sono le Venti, il programma di informazione condotto da Peter Gomez sul Nove, la testimonianza di un pizzaiolo e di un operaio dei cantieri navali.

