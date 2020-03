Un video pubblicato sul profilo Facebook della Croce Rossa italiana mostra come avviene il trasporto in ambulanza dei pazienti affetti da Covid. Nel filmato si vede il lavoro degli operatori, dal momento in cui vengono indossati i dispositivi di sicurezza fino al ricovero del malato. Ma anche il tentativo di avere un contatto, seppur attraverso le protezioni, per rassicurare il paziente nel tragitto fino all’ospedale

