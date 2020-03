“Assurdo che non ci sia un norma di garanzia costituzionale che, in una pandemia, non riporti il controllo in mano allo Stato“. Lo ha detto il segretario della Federazione dei medici di famiglia, Silvestro Scotti, che in collegamento con Sono le Venti ha messo a confronto i diversi modelli di gestione dell’emergenza, senza risparmiare critiche all’autonomia regionale. “Il problema del modello delle regioni è che le regioni hanno cominciato a primeggiare l’una con l’altra. È sembrato più importante apparire ai cittadini come i migliori”

