“Precettare lavoratori? Sono convinto che non arriveremo a questo perché ho visto nel mondo sindacale un senso di responsabilità e di comunità. Fermo restando che dobbiamo tutelare la salute dei lavoratori ed è per questo che siamo stati 18 ore con i sindacati a Chigi”-. Così il premier Giuseppe Conte e collegato in videoconferenza con i giornalisti ha commentato l’eventualità di precettare i lavoratori per impedire eventuali stop di attività. “La ministra De Micheli sui carburanti adotterà un’ordinanza in modo da assicurare i rifornimenti nella penisola. È chiaro che in questo momento dobbiamo presidiare le attività essenziali” ha aggiunto

