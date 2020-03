“Il sistema delle Rsa, delle residenze sanitarie assistenziali, dove ci sono i nostri anziani, fa parte del sistema di assistenza regionale ma noi stiamo cercando con molta fatica, perché la situazione è delicata, di dare una mano mandando lì mascherine, camici”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso del video che ogni giorno posta sui social per parlare dell’emergenza Coronavirus in città tocca un tema difficile, quello dei numerosi anziani delle Rsa, spesso sprovviste di dispositivi individuali di protezione. “È chiaro che io spero che la Regione e il Governo riescano in fretta a fornire il sistema sanitario di questi dispositivi come le mascherine, per poter dare quelle che Milano riceve ai suoi cittadini”, ha continuato. Il primo cittadino ha poi parlato dell’ospedale che la regione vuole allestire in Fiera, sostenendo il progetto e affermando di aver “incontrato Guido Bertolaso, qualcuno che sa esattamente di cosa parla”.

