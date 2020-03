Dodici artisti, due città, Milano e Firenze, che si uniscono in un abbraccio virtuale sulle note di Oblivion di Astor Piazzolla. È il video condiviso in Rete da dodici musicisti con una missione: non perdersi d’animo nella battaglia contro il virus. “Così come a Napoli si usa lasciare un ‘caffè sospeso’, pagato, noi vi lasciamo sospeso un abbraccio”, scrivono, “siamo sicuri che torneremo presto a stringerci tutte e tutti”.

Video Facebook/Daniela Romano